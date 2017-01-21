بالفيديو.. اصطفاف المواطنين لتحية رجال الأمن بعد عملية الحرازات

المواطن – سعيد مشهور

عبَّر المواطنون عن سعادتهم الغامرة بنجاح قوات الأمن السعودي في القضاء على الإرهابيين في حي الحرازات بمدينة جدة.

واصطف المواطنون لتحية رجال الأمن بعد انتهاء عملية مداهمة وكر الإرهابيين بنجاح، وأظهر مقطع فيديو التصفيق الحار من المواطنين لرجال الأمن؛ ليثبت المواطن السعودي أنه رجل الأمن الأول عبر مساندته لرجال الأمن في جميع مناطق المملكة، الذين أثبتوا في جميع الأحداث الشجاعة والإقدام لخدمة الدين ثم المليك والوطن لبسط الأمن والأمان في البلاد، عبر القيام بعمليات استباقية ضد أوكار الإرهابيين الذين يريدون استهداف الآمنين بما يحملونه من أدوات تفجيرية وأحزمة ناسفة وأسلحة مختلفة.