بالفيديو.. الأخضر يتعادل سلبيا أمام سلوفينيا

المواطن ـ محمد سلام

انتهى اللقاء الودي بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب سلوفينيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك خلال المعسكر التحضيري للأخضر في مدينة ابوظبي بمدينة زايد الرياضية، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وحاول الأخضر في اكثر من مناسبة تهديد مرمى الخصم، الا أن محاولات الاخضر باتت بالفشل، وتجرأ الهجوم بقيادة المدرب مارفيك في الشوط الثاني في أكثر من مرة بالوصول لمرمى منتخب سلوفينيا ولم ينجح في اختراق دفاع منتخب سلوفينيا ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة سلبية من دون أهداف.