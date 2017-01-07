بالفيديو.. الجيش اليمني يؤمِّن الخط الواصل بين الجوف وصعدة

المواطن – صنعاء

نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو يظهر قيام عناصر الجيش الوطني والمقاومة بتأمين الخط الواصل بين الجوف وصعدة.

جاء ذلك بعد أن تمكن الجيش الوطني – مدعوماً بالمقاومة – من دحر مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.