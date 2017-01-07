بالفيديو.. الجيش اليمني يؤمِّن الخط الواصل بين الجوف وصعدة

بالفيديو.. الجيش اليمني يؤمِّن الخط الواصل بين الجوف وصعدة

2017/01/07
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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تأمين الجوف وصعدة

المواطن – صنعاء

نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو يظهر قيام عناصر الجيش الوطني والمقاومة بتأمين الخط الواصل بين الجوف وصعدة.

جاء ذلك بعد أن تمكن الجيش الوطني – مدعوماً بالمقاومة – من دحر مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.


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