بالفيديو.. الجيش اليمني يؤمِّن الخط الواصل بين الجوف وصعدة

المواطن – صنعاء
نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو يظهر قيام عناصر الجيش الوطني والمقاومة بتأمين الخط الواصل بين الجوف وصعدة.
جاء ذلك بعد أن تمكن الجيش الوطني – مدعوماً بالمقاومة – من دحر مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.
المواطن – صنعاء
نشرت القوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو يظهر قيام عناصر الجيش الوطني والمقاومة بتأمين الخط الواصل بين الجوف وصعدة.
جاء ذلك بعد أن تمكن الجيش الوطني – مدعوماً بالمقاومة – من دحر مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.
المواطن ـمحمد سلام شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال