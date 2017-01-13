بالفيديو.. الجيش اليمني يسيطر على خط الربط بين #تعز والحديدة

المواطن – الرياض

أكّد الناشط الحقوقي اليمني والكاتب السياسي “علاء إيهاب” أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الوطنية نجحت في السيطرة على الخط الرابط بين تعز و الحديدة.

وقال، في مداخلةٍ مع قناة “الإخبارية”، إن القوات اليمنية تتقدّم بشكلٍ واضح في مديرية “مقبنة” بعد أن لقّنت الانقلابيين درسًا قاسيًا، بالإضافة إلى ذلك، تتواصل انتفاضة القبائل اليمنية العريقة في وجه الحوثي وميليشياته الإجرامية والمدعومة من المخلوع صالح، وقوات الحرس الجمهوري التابعة له.

وفي هذا السياق، انتفضت قبيلة حاشد اليمنية الكبيرة في وجه ميليشيا الحوثي بعد تعمّد أحد المجرمين الحوثيين قتل الشيخ “عبد الله الغولي”، وهو أحد مشايخ قبيلة حاشد الكبار، ودعت إلى طرد تلك الميليشيات من أراضيها.

وطالب أفراد القبيلة، التي يبلغ تعدادها – حسب تقديرات سابقة – 3 مليون فردًا، بينهم 300 ألف عنصرًا مسلحًا، بالرد على هذا الاعتداء السافر من ميليشيا الحوثي التي تعمّدت إهانة وإذلال القبيلة بقتل أحد شيوخها، مؤكّدين أن السكوت عن هذه الحادثة هو أمر معيب وشائن لسمعة القبيلة.

‏واتّهمت القبيلة، في اجتماعٍ لها مع القيادي الحوثي، “القحوم” بقتل الشيخ الغولي، واصفة ذلك الحادث بأنه وصمة عار في وجه المخلوع “علي عبد الله صالح” الذي يتاجر بدمائهم تحت أقدام أطفال الحوثي.

