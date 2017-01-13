بالفيديو.. الدب السوري يظهر في لبنان للمرة الأولى بعد 60 عاماً

المواطن - الرياض

أظهر شريط فيديو أنثى الدب البني السوري وهو برفقة ديسم “صغير الدب” يجولان في الاراضي اللبنانية المغطاة بالثلوج، يرجح انه التقط في وادي نحلة في جرود القلمون، في وقت يعرف ان آخر ظهور للدب السوري في المنطقة كان في العام 1958.

وبحسب المعلومات المتوافرة، الفيديو تم تسجيله من قبل مجموعة من الشبان، بعد ان تم رصد الدب بمنظار ليلي، وقد نشرت خلال الاعوام الماضية اخبار لم يجر التأكد من صحتها، عن ظهور الدب البني السوري في منطقة جرود القلمون السورية في العام 2015، في حين افيد في العام 2004 عن ظهور الدب السوري في قرية سنير جنوب شرق سوريا، كما نشر خبر عن مشاهدة قطيع من الدببة في المنطقة نفسها في العام 2011.

يذكر ان الدب يعيش في الكهوف على جوانب الجبال المنحدرة، ويعرف عنه حبه للتجوال خلال ساعات الليل ولمسافات شاسعة جداً، ويتنقل بخاصة في فصلي الربيع والخريف، ومن المعروف بأن الدببة التي تعيش في مناطق مرتفعة جداً وتغطيها الثلوج تدخل طيلة فصل الشتاء في ما يسمى بالبيات الشتوي، بينما نجد أن تلك التي تعيش في أماكن أقل برودة ليست في حاجة الى هذا السبات العميق.