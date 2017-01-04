بالفيديو..الدوسري: مساهمو المعجل لن يحصلوا على ريالٍ واحد من بيع أصول الشركة

المواطن – الرياض

أكّد رئيس مجلس الإدارة المستقيل لمجموعة المعجل السعودية، شخبوط الدوسري، أن بيع 21% من الأصول الثابتة للشركة في المزاد العلني، تنفيذًا لأمرٍ قضائي، لن يغطّي سوى ما نسبته 10% من ديون الشركة والبالغة 745 مليون ريال.

وأشار الدوسري، في مداخلةٍ هاتفية على قناة “NBC” عربية، إلى أن الأموال الناتجة عن عملية بيع الأصول ستذهب للدائنين وليس للمساهمين، مؤكدًا أن هذا المبلغ لن يكفي لسد الديون المتراكمة، وذلك نظرًا لأن تقييم الشركة في المزاد العلني سيكون بخسًا.

فيما حمّل الدوسري مجلس الإدارة السابق المسؤولية عن تردّي أحوال الشركة، مؤكدًا وجود قرارات إدارية عمرها تجاوز 4 سنوات، وهي تقضي بدفع 745 مليون ريال للدائنين، ولم يتم تنفيذها.

كانت شركة المعجل قد أعلنت، أمس، ترقّبها لاستلام الأمر القضائي، الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2016، حيث يتضمّن الاستعداد لبيع الأصول والمعدّات بالمزاد العلني.