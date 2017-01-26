بالفيديو.. الرائد يتغلب على التعاون في دوري جميل

المواطن ـ محمد سلام

استطاع فريق الرائد تحقيق فوز مثير على ضيفه التعاون في ديربي القصيم وافتتاحية الجولة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، وذلك بثلاثية مقابل هدفين.

قصّ شريط الأهداف للرائد إسماعيل بانقورا عند الدقيقة الثالثة، وعزز عبدالكريم القحطاني من تفوق الرائد بعد أربع دقائق فقط، ليحافظ رائد التحدي على تقدمه طيلة ما تبقى من وقت في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز بانقورا الهدف الثالث لفريقه من علامة الجزاء عند الدقيقة 48، وعاد التعاون للمباراة عن طريق أحمد الزين بتقليص النتيجة وتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 52، وبعد دقيقتين فقط أحرز اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه، ومن ثم تعرض فارس العياف للبطاقة الصفراء الثانية ليغادر المباراة ويكمل الرائد بـ10 لاعبين، حافظوا على شباكهم، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز الثامن.