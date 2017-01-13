بالفيديو.. الربيعة يستقبل توأمًا بولنديًا ملتصقًا فصله قبل 4 سنوات

بالفيديو.. الربيعة يستقبل توأمًا بولنديًا ملتصقًا فصله قبل 4 سنوات

2017/01/13
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الربيعة يستقبل وتأم

المواطن – الرياض 

أظهر فيديو متداول استقبال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة” لطفلتين بولنديتين كانا في حالة التصاق، وقد فصلهما قبل 4 أعوام في المملكة.

ويوثّق المقطع لحظة هرولة الطفلتين نحو الدكتور الربيعة الذي احتضنهما بفرحٍ وحنان، ما أثار دهشة المغرّدين حول العلاقة بين الدكتور الربيعة ومرضاه.

وقد لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وسط إشادات بجهود الدكتور الربيعة، والدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في عمليات فصل التوائم.

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