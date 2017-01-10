بالفيديو.. “السند”: الدفاع عن المملكة عبادة وما فعله الـ”عواجي” كان احتساباً

المواطن – الرياض

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن الدفاع عن أمن واستقرار المملكة يعدّ دفاعاً عن العقيدة والدين، مثمناً جهود رجال الأمن في مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحاً أنه لمس خلال زيارته للعريف جبران عواجي في المستشفى، أن ما فعله كان لوجه الله واحتساباً.

وقال الشيخ السند خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن فكر الخوارج ظهر منذ عهد الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم-، متمثلاً في رجل جاء إلى النبي وقال له: اعدل يا محمد، فنوه الرسول حينها إلى أن هذا الرجل سيخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه.

وأوضح أن قاتل الصحابي علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – كان من أكثر الناس تعبداً في المسجد، والتزاماً بالشعائر، لكنه كان يحمل عقيدة فاسدة، معتبراً أن فكر الخوارج يمتد حتى عصرنا الحاضر متمثلاً في تنظيمات القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.

وذكر السند أنه زار البطل عواجي الذي قضى على الإرهابيين بحي الياسمين بالرياض، ورأى منه الاستبشار بعمله والتقرب به إلى الله، محبة في الله ورسوله، وطاعة لربه وولاة أمره ووطنه، مبيناً أن حماية المملكة عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى.