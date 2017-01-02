بالفيديو.. الشهراني: الدرجة الأولى تنتظر الاتحاد وأنباء عن استقالة باعشن

المواطن – حسان الصالحي

أكد مقدم برنامج الحصاد الرياضي، محمد الشهراني، عبر برنامجه الَّذِي يُبَثّ عبر القناة السعودية الرياضية، أنّ هناك أنباءً متواترة عن استقالة رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن، بسبب قضايا وديون النادي؛ مما قد يتسبب في هبوطه للدرجة الأولى.

”الشهراني“ قال إنّ أنباء الاستقالة والهبوط متداولة وبقوة إلا أنه لم يستطع الحصول على معلومة تؤكد استقالة ”باعشن“ من عدمها.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد أكد في بيانٍ أصدره مساء أمس، أنه تابع ما تم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول القرض المالي الذي حصل عليه النادي في الموسم الماضي بقيمة خمسين مليون ريال، من أجل سداد مستحقات عدد من القضايا الخارجية المترتبة على النادي، وفيما يلي توضيح النادي :

أولاً : بناءً على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة أوجه صرف القرض المالي، فإنه قد تم صرف المبلغ بالكامل في سداد عدد من القضايا الخارجية على النادي، وفقاً للضوابط التي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة (الرئاسة العامة لرعاية الشباب -حينها-).

ثانيًا: وحول ما أُثير من لغط حول عمل اللجنة الثلاثية للإشراف على صرف القرض المالي، فإنه بناءً على ما توفر لمجلس الإدارة الحالي من معلومات ومستندات، تؤكد بأن هذه اللجنة قامت مشكورة بدورها على الوجه المطلوب.

ثالثًا: فيما يخصّ تداعيات قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو، فقد قام نادي الاتحاد في شهر أكتوبر 2015 بسداد المبالغ المستحقة من القرض المذكور أعلاه.

رابعًا: وبالنسبة لمبلغ 9279 دولاراً الذي يمثل عمولات وأتعاباً في قضية اللاعب مانسو، فقد ظهر الخلاف عليه في وقت لاحق من عام 2016، حيث تلقى النادي خطاباً يفيد بضرورة سداد مبلغ 9279 دولاراً، إلا أنّ الموظف المسؤول في النادي -حينها – توقع باجتهاد خاطئ أنّه نفس المبلغ الذي سدد للاعب في أكتوبر 2015 دون إبلاغ إدارة النادي بهذا الخطاب، فيما لم تتابع أمانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال هذا الخطاب من إجراء كجانب تذكير للأمر الذي نتج عنه تأخر السداد في الوقت المحدد، علماً بأن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب، والذي بدوره قام بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليق حسم النقاط، ولاتزال الإدارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص.

وختم بيان المجلس بأن إدارة نادي الاتحاد، إذ توضح هذه التفاصيل فإنها تنطلق من مبدأ الشفافية والوضوح مع محبي النادي وجماهيره، وتؤكد أنها ستسعى بكل ما تملك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومتابعتها بكافة الطرق والوسائل المشروعة.