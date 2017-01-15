بالفيديو.. اللواء عسيري: بدأنا التخطيط لمرحلة ما بعد داعش

المواطن – سعد البحيري

أكد اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع، أن المملكة وأمريكا هما الدولتان اللتان شاركتا في محاربة داعش دون انقطاع منذ اليوم الأول، لافتاً إلى أنه تم البدء في التخطيط لمرحلة ما بعد داعش.

وقال عسيري في مداخلة مع قناة “الإخبارية” على هامش المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة المشاركة في خطة التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم “داعش” والذي عقد في الرياض لمدة يومين، أن أكثر الدول تضرراً من داعش هي الدول العربية والإسلامية في المقام الأول.

وأضاف عسيري أن الأهم الآن إعادة الاستقرار والأمن للمناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، لافتاً إلى أن هناك قائمة بجميع ما يحتاجه التحالف ضد داعش لإنجاز عملياته ومنها العزم الصلب ودرع الفرات.