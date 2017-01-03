2017-01-03 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. المجاري تحاصر مدرسة والمعلّمون يغادرون على الكراسي بالفيديو.. المجاري تحاصر مدرسة والمعلّمون يغادرون على الكراسي 2017/01/03 الساعة 3:35 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1990 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. 517 أسرة سورية تحصل على المساعدات السعودية تيوب المواطن بالفيديو.. المجاري تحاصر مدرسة والمعلّمون يغادرون على الكراسي بالفيديو.. 517 أسرة سورية تحصل على المساعدات السعودية شاهد.. المطرب إيمان البحر درويش يؤذن للفجر بأحد المساجد شاهد.. مشروع دبي هاربور أيقونة جديدة في دبي شاهد.. غزال يقتحم صالة رياضية في أمريكا غرائب صور خطيرة لياباني يتحدى الجاذبية عاشت بعيدة عن أسرتها أكثر من 40 عامًا بعد لدغة كوبرا ستينية تُنجب طفلًا سليمًا في حالة صحية ممتازة “الغيرة” تدفع رجلًا لعدم الحديث مع زوجته 20 عامًا رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع فيسبوك تكنولوجيا اختراع يشحن بطارية الهاتف من جسم الإنسان شاشة مبتكرة لـ “لاب توب” ديل الجديد أبل تزيد إنتاج سماعات AirPods .. هنا السعر جلاكسي A إصدار 2017 مقاوم للماء هنا .. أبرز الفروق بين هاتفي جلاكسي A7 2017” وJ7 PRIME -