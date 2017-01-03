بالفيديو.. المجاري تحاصر مدرسة والمعلّمون يغادرون على الكراسي

بالفيديو.. المجاري تحاصر مدرسة والمعلّمون يغادرون على الكراسي

2017/01/03
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1990
0
طباعة
معلمون يغادرون المدرسة على كراسي


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. 517 أسرة سورية تحصل على المساعدات السعودية

 