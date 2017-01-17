بالفيديو.. المغرب تسقط أمام الكونغو في كأس الأمم الإفريقية 2017

المواطن ـ محمد سلام



تلقّى المنتخب المغربي خسارةً غير متوقعة أمام المنتخب الكونغولي، بهدفٍ دون رد، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2017.

وكانت المغرب الأخطر في اللقاء، وحاولت كثيرًا هزّ شباك الخصم، لكن في الدقيقة 55، جاء هدف مفاجئ من الكونغو عن طريق جونيور كينانجا، الأمر الذي أربك حسابات أسود الأطلس.

ولم ينجح منتخب المغرب في استغلال طرد لوماليزا موتامبالا لاعب الكونجو في الدقيقة 81، حيث بقيت النتيجة على حالها بعد أن تصدّى حارس المرمى لرأسية يوسف العربي في الدقيقة 87، كأخطر الفرص في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة، يتصدّر منتخب الكونغو المجموعة برصيد 3 نقاط أمام ساحل العاج التي تعادلت مع توجو، اليوم، فيما تتذيّل المغرب الترتيب بدون نقاط.