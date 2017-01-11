بالفيديو.. المغرب تمنع إنتاج وبيع النقاب

المواطن – وكالات

في خطوة اعتبرها البعض تمهيداً لحظر ارتداء النقاب؛ قررت المغرب وقف إنتاج‏ وبيع البرقع الأفغاني ” النقاب” بعد استخدامه من قبل بعض المجرمين والإرهابيين للتخفي.

ولا ينتشر البرقع، الذي يغطي الوجه والجسم، كثيراً في المغرب، حيث يفضل معظم نساء المغرب الحجاب.

وتميل النساء المغربيات في المناطق المحافظة في الشمال إلى ارتداء البرقع الذي يترك منطقة العينين فقط مكشوفة.

وبحسب موقع “Le360” المغربي تسبب القرار القاضي بمنع إنتاج‏ وتسويق لباس البرقع، في حالة من الجدل وانقسم المغاربة إلى نصفين، فبينما أيد البعض القرار واعتبره صائباً، وصف البعض الآخر هذا المنع بالمنتهك للحريات الشخصية.