بالفيديو.. الهريفي يشن هجومًا حادًا على سامي الجابر!

المواطن ـ محمد سلام

بعد أن ثارت التساؤلات، خلال الأيام الماضية، عن سر غياب المدير الفني لنادي الشباب “سامي الجابر” عن تدريبات فريقه، أوضح المركز الإعلامي للشباب أن الجابر موجود حاليًا في دورة المدرّبين “Pro” التي ينظّمها الاتحاد الأسيوي في الدوحة حتى الخميس المقبل.

وبالرغم من التوضيح الرسمي من إدارة شيخ الأندية، إلّا أن جماهير الليث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استنكرت غياب “الذئب” لمدةٍ كبيرة عن التدريبات، لا سيما مع أهميتها لإعداد الفريق بشكلٍ جيد ليكون في أتم الجاهزية بعد نهاية فترة التوقّف، وأكّدت أن الجابر كان عليه تكثيف التدريبات والتركيز بصورةٍ أكبر مع الفريق، بدلًا من الحصول على شهادات تدريبية لن تعود بأي نفع على الكيان الشبابي.

من جانبه، وجّه نجم نادي النصر السابق “فهد الهريفي” انتقادات لاذعة إلى الجابر وإلى إدارة الشباب التي سمحت للمدرّب بالغياب أيام كثيرة عن التدريبات، وقال في تصريحاتٍ فضائية عبر قناة (24 الرياضية): “أنا كناقد أسأل: هل نادي الشباب تعاقد مع مدرّب أم متدرّب؟ ماذا ستفيد دورة زمنها 5 أيام؟ هذه الشهادات لا تفيد في العمل إذا لم يكن المدرّب لديه خبرة من صغره في الملاعب، وكان عليه الاعتذار عن تلك الدورة، لأن الشباب يمر في الفترة الماضية بمشكلةٍ فنية”.

وأضاف الموسيقار: “لدي معلومة عن أن الجابر في أمريكا وليس في قطر لحضور الدورة التدريبية، وأعتقد أن الشباب سيبقى بدون مدرّب حتى يوم الخميس المقبل”.

ويرى الهريفي أن إدارة الشباب أصدرت توضيحًا لسبب غياب الجابر حتى تقوم بالتغطية على أزمة عدم دفع الرواتب، والمشكلة المالية التي يعاني منها النادي.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري جميل برصيد 25 نقطة بفارق 12 نقطة عن نادي الهلال صاحب الصدارة، وذلك بعد مرور 15 جولة على المسابقة، فيما خرج الفريق من بطولة كأس ولي العهد من دور الثمانية على يد الهلال.