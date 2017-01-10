بالفيديو .. امرأة شجاعة تقاوم لصاً وتطارده بـ”المطرقة”

بالفيديو .. امرأة شجاعة تقاوم لصاً وتطارده بـ”المطرقة”

2017/01/10
الساعة 6:27 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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امراة تواجه لص


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