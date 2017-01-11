2017-01-11 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. انهيار جسر معلق يقتل العشرات في كولومبيا بالفيديو.. انهيار جسر معلق يقتل العشرات في كولومبيا 2017/01/11 الساعة 2:53 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 215 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. 3 مركبات تقتحم نفس المنزل خلال 20 دقيقة تيوب المواطن بالفيديو.. 3 مركبات تقتحم نفس المنزل خلال 20 دقيقة بالفيديو.. انهيار جسر معلق يقتل العشرات في كولومبيا شاهد.. موجة عاتية تبتلع سائحين على لنشات مائية شاهد.. شراسة سمكة البيرانا وقوة أسنانها شاهد.. شاحنة عملاقة تدهس فتاة على دراجة غرائب كيف تشكّل القمر؟ ثقب أسود يتناقض مع قوانين الفيزياء! السجن 22 سنة لرجلٍ سرق “ريموت كنترول” بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ فيسبوك تكنولوجيا كارثة قد تحدث في عينك بسبب هاتفك الذكي واتس آب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا شاهد.. إمكانيات خرافية لحاسب سامسونج الجديد تقاسم أرباحك مع “فيس بوك” بفيديوهاتك جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا -