بالفيديو.. انهيار جسر معلق يقتل العشرات في كولومبيا

بالفيديو.. انهيار جسر معلق يقتل العشرات في كولومبيا

2017/01/11
الساعة 2:53 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انهيار جسر معلق


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