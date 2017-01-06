بالفيديو .. باطرفي يرد على تهديدات الحشد الشعبي : خياران أمام العبادي

المواطن – عبد الرحمن دياب- الرياض

قال المحلل السياسيى الدكتور خالد باطرفي، إنه مع قول وزير الخارجية عادل الجبير، الخاص بأن الحشد الشعبي ميليشيا طائفية وكونهم ضمن الجيش العراقي تجعل العراق المسؤول عن أفعالهم، موضحا أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دافع عن الميليشيات وصورها على أنها ملائكة الرحمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على “سكاي نيوز”، أن على حيدر العبادي تحمل مسؤولية الحشد الشعبي الآن بعد تهديدهم باجتياح مكة والمدينة والجزيرة العربية طالما أنهم تحت إدارة القوات المسلحة العراقية.

ورأى باطرفي أن العبادي أمام خيارين، الأول التنصل عن مسؤوليته منهم، وحينها يصبح الحشد الشعبي منظمات ارهابية ومن حق دول الجوار استهدافها، أو أن تستمر تحت غطاءه فيصبح مسؤولا عن أفعالهم وتصريحاتهم، مشدداً على أن كون الحشد الشعبي تحت مظلة عراقية فهذا تناقض غريب.

وتابع أن حزب الله لا يحظى بالدعم أو الرواتب من لبنان بل من إيران، ولكن الحشد قضية غريبة لأنه امتداد للحرس الثوري ولكن على حساب العراقيين.

وحول سبب تركيزهم على استهداف المملكة قال باطرفي : “نعود إلى ما قاله الخميني منذ عوته من باريس وتمكنه من السلطة في طهران، حيث قال إن هدف إيران احتلال مكة والمدينة وهذا استكمال لمشروع صفوي قديم والطريف أن أن الكعبي القيادي العراقي من الحشد الشعبي قال إن الطريق إلى القدس يمر بمكة على الرغم من أنهم على حدودها في سوريا ولو كانوا صادقين فهي أقرب إليهم وخلال السنوات الماضية لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل من ناحيتهم” .