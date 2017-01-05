بالفيديو.. بعد استبعاده من #زد_رصيدك #وائل_خواجي في القدس

المواطن – الرياض

تفاعلت شابة فلسطينية مع استبعاد وائل خواجي من برنامج زد رصيدك على قناة بداية ورفعت اسمه على لافتة أمام المسجد الأقصى في القدس الشريف.

وسجلت الفتاة الفلسطينية المشهد في مقطع فيديو قصير وشاركته عبر موقع تويتر ليزيد التفاعل حول استبعاد وائل خواجي من البرنامج.

ورد وائل خواجي على هذا المقطع بقوله :”يا الله ما أجمل نعمك .. كم تمنيت أن أزور القدس وإخوتي الفلسطينيين واليوم أنا بينهم الحمد لله يا رب شكرًا يا فلسطين الأبية”.

والمعروف أن وائل خواجي هو شاب من بين الشباب الذين شاركوا في برنامج “زد رصيدك”، المعروض على شاشة قناة “بداية” السعودية، وهو برنامج فيه محاكاة لبرامج الواقع التي تعرض في قنوات كثيرة أخرى.

واستبعدت القناة وائل خواجي من المسابقة، واعتذرت للمشاهدين على التصرّف الذي بدر منه في الحلقة 79 من البرنامج واعتبرته بعيدًا عن توجّه القناة، وسعيها لنشر المبادئ والقيم.

وأضافت القناة أن ما قام به من تصرّف لا يقرّه عقل، ولا دين، ولا خلق، كما أوضحت القناة أن المتسابق قدّم اعتذاره، وقرّرت استبعاده لما قام به من تصرّف لا يمثّل توجّه القناة الهادف لنشر القيم والمبادئ.