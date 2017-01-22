بالفيديو.. تشيلسي يغرد منفردًا في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات



واصل تشيلسي تغريده في صدارة الدوري الإنجليزى بفضل نتائجه الرائعة التي كان آخرها فوزه على ضيفه هال سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، في ختام الجولة الـ 22 من البريميرليج.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة تعرّض ريان ماسون، لاعب وسط هال سيتي، للإصابة، وتحديدًا في الدقيقة الـ 13 بعد اصطدام قوي مشترك بينه وبين جاري كاهل عندما حاول كل منهما أن يشتّت الكرة برأسه.

واستلزم علاج ماسون 8 دقائق توقّفت خلالها المباراة، إلّا أنه خرج من الملعب في الدقيقة 21، وحلّ زميله ديفيد مايلر بديلًا له بعدما فقد ماسون القدرة على استكمال اللقاء.

وبعد أن احتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع، نجح دييجو كوستا في تسجيل هدف التقدّم للبلوز في الدقيقة 45+7، وذلك بعد تمريرة عرضية رائعة من فيكتور موسيس.

وفي الشوط الثاني، سجّل نجم الدفاع جاري كاهيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 81، برأسيةٍ رائعة، إثر ركلة حرة مباشرة نفّذها الإسباني سيسك فابريجاس ببراعة.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 55 نقطة ليواصل الانفراد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن أرسنال، صاحب المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد هال سيتي عند 16 نقطة في المركز الـ 19.