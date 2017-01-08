بالفيديو.. تشيلسي يقسو على بيتروبوره برباعية

المواطن ـ القاهرة

حقّق تشيلسي فوزًا ساحقًا على ضيفه بيتروبوره، برباعيةٍ مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وعبر تشيلسي إلى دور الـ 32 بهذا الفوز لينضم إلى قائمة المتأهلين.

وافتتح بيدرو رودريجيز باب التسجيل للبلوز بحلول الدقيقة 18، ثم أضاف باتشواي الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول.

واصل تشيلسي -بالقوة نفسها- في الشوط الثاني، وتمكّن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ويليان في الدقيقة 58، ثم قلّص الضيوف النتيجة بتسجيل هدف شرفي عبر نيكولاس في الدقيقة 70، لكن فرحة الهدف لم تدم طويلًا بعد أن أحرز بيدرو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بعد 5 دقائق.