بالفيديو.. تعليق #عاجل من الشيخ صالح المغامسي على الحادث الإرهابي في إسطنبول

المواطن – الرياض

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، على الحادث الإرهابي في تركيا، قائلا إن تركيا دولة مسلمة وحاكمها مسلم، وليس من مصلحة أي مسلم أن يقوض بلدا مثلها، مشددا على أن المتواجدين في المطعم تلك الليلة إما مسلم أو ذميا دخل مستأمن أي أن جميع الدماء الموجودة حينها كانت معصومة شرعا ولا يجوز لأحد أن يقتل أي منهم تحت أي زريعة كانت ولا يوجد مبرر شرعي واحد يأذن شرعا لما قام به ذلك الذي تجرأ على سفك الدماء.

وأضاف في برنامجه على قناة “اقرأ”، أنه لا ريب في الاستغفار لهم والدعاء لهم بالرحمة ولو قيل إنه على مقربة من ملهى فلا يصوغ قتلهم أو لمسهم أو التعرض لهم لا من قريب أو من بعيد، موضحا أن الله أرحم بأي مسلم من أبويه.

