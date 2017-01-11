2017-01-11 saad الرئيسيةالمواطن الدولي بالفيديو.. تلد 4 توائم بعد أن قرر الأطباء أنها عاقر بالفيديو.. تلد 4 توائم بعد أن قرر الأطباء أنها عاقر 2017/01/11 الساعة 3:49 مساءً - فيالمواطن الدولي, تيوب المواطن 2345 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. مظلي يرتطم بالأرض سحبته الرياح بعيدا عن مسار الهبوط تيوب المواطن بالفيديو.. مظلي يرتطم بالأرض سحبته الرياح بعيدا عن مسار الهبوط بالفيديو.. تلد 4 توائم بعد أن قرر الأطباء أنها عاقر شاهد.. طفل مشاغب “يُدبّس” أذنه بالفيديو.. 3 مركبات تقتحم نفس المنزل خلال 20 دقيقة بالفيديو.. انهيار جسر معلق يقتل العشرات في كولومبيا غرائب كيف تشكّل القمر؟ ثقب أسود يتناقض مع قوانين الفيزياء! السجن 22 سنة لرجلٍ سرق “ريموت كنترول” بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ فيسبوك تكنولوجيا كارثة قد تحدث في عينك بسبب هاتفك الذكي واتس آب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا شاهد.. إمكانيات خرافية لحاسب سامسونج الجديد تقاسم أرباحك مع “فيس بوك” بفيديوهاتك جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا -