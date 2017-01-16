بالفيديو.. تونس تسقط أمام السنغال في كأس إفريقيا 2017

المواطن ـ وكالات



تلقّى المنتخب التونسي مفاجأة كبيرة في بداية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017، المقامة في الجابون، بالخسارة أمام السنغال بهدفين دون مقابل.

وجاءت أهداف السنغال في المباراة خلال مجريات الشوط الأول، حيث أحرزها ساديو ماني من ركلة جزاء، وكارا مبودجي في الدقيقتين 10 و30 على التوالي.

ويوجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية التي تضم الجزائر وزيمبابوي، حيث لعب آخر منتخبين أمام بعضهما، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى كالآتي:

1- السنغال 3 نقاط.

2- الجزائر نقطة واحدة.

3- زيمبابوي نقطة واحدة.

4- تونس دون أي نقطة.