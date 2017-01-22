بالفيديو.. ثنائية أرجنتينية تقود يوفنتوس لتخطي لاتسيو في الدوري الإيطالي

المواطن ـ وكالات



عزّز فريق يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه لاتسيو، 2-0، اليوم، الأحد، في الجولة الـ 21 من المسابقة.

وجاء فوز يوفنتوس اليوم، الأحد، بنكهةٍ أرجنتينية، إذ افتتح باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف مواطنه غونزالو هيغواين الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وعزّز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 48 نقطة، بفارق 4 نقاط، أمام أقرب ملاحقيه نابولي الذي تغلّب أمس، السبت، على ملعب ميلان، 1-2، وكذلك روما الذي يمتلك 44 نقطة قبل مباراته في وقتٍ لاحق اليوم، الأحد، مع ضيفه كالياري.

وحقّق يوفنتوس فوزه الـ 16 هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، فيما خسر لاتسيو للمرة الخامسة مقابل 4 تعادلات و12 انتصارًا.

وظل لاتسيو في المركز الرابع بعد أن تجمّد رصيده عند 40 نقطة، واستعاد يوفنتوس توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية على ملعب فيورنتينا، 1-2.