بالفيديو.. حاجز أمني يرتعد من شدة البرد

بالفيديو.. حاجز أمني يرتعد من شدة البرد

2017/01/09
الساعة 4:42 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حاجز أمني


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