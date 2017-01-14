بالفيديو.. حاول قطع الشجر بسيارته فكانت الكارثة

بالفيديو.. حاول قطع الشجر بسيارته فكانت الكارثة

2017/01/14
الساعة 12:03 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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قطع شجرة

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