بالفيديو.. حسابات فيسبوك نسائية تتجسس على ضباط إسرائيل

المواطن – وكالات

أعلنت شعبةُ الاستخباراتِ الإسرائيلية والجيش أن حركةَ حماس نجحت في التنصتِ على اتصالاتٍ لعدد من الضباط والجنود في الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا الاختراقَ يمثل تطوراً في غايةِ الخطورة.

وأفادت مصادرُ نقلاً عن شعبةِ الاستخبارات الإسرائيلية، بأن حماس فتحت حساباتٍ مزيفة على موقع فيسبوك، ونجحت في السيطرة على هواتفِ عشراتِ الجنود والضباط الإسرائيليين.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام حسابات وهمية عبر فيسبوك؛ لاستدراج ضباط وجنود والتواصل معهم عبر تطبيقات خاصة، يتم من خلالها التنصت على هواتفهم.