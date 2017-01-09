بالفيديو.. حمامة تستقر فوق رأس معلم أثناء حفل تقاعده بجازان

بالفيديو.. حمامة تستقر فوق رأس معلم أثناء حفل تقاعده بجازان

2017/01/09
الساعة 5:14 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حمامة فوق راس معلم


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