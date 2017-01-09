2017-01-09 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. حمامة تستقر فوق رأس معلم أثناء حفل تقاعده بجازان بالفيديو.. حمامة تستقر فوق رأس معلم أثناء حفل تقاعده بجازان 2017/01/09 الساعة 5:14 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1215 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. سكان حي الياسمين يكشفون تفاصيل لحظات الرعب وقتل الدواعش تيوب المواطن بالفيديو.. حمامة تستقر فوق رأس معلم أثناء حفل تقاعده بجازان بالفيديو.. سكان حي الياسمين يكشفون تفاصيل لحظات الرعب وقتل الدواعش بالفيديو.. قائد مركبة ساهر يتجاوز السرعة في #عسير بالفيديو.. حاجز أمني يرتعد من شدة البرد بالفيديو.. لحظة الهجوم على كمين أمني بالعريش في سيناء غرائب علماء فلك يرصدون وحوشاً في مجرات قريبة من الأرض لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع! امرأة تحوّل سيارتها إلى زورقٍ للهرب من الشرطة شركة أمريكية تبني ملاجئ تحسباً لدمار الأرض ! فيسبوك تكنولوجيا Polaroid تطلق نسخة حديثة من كاميراتها الكلاسيكية الشهيرة كيف ستستفيد جوجل من الاستحواذ على Limes Audio؟ سماعات جديدة من شاومي بميزة قوية وسعر غير متوقع جوجل تستعد لشراء SoundCloud بـ 500 مليون دولار توقعات ببيع 80 مليون هاتف آيفون 8 نهاية 2017 -