بالفيديو .. حيلة جديدة للسرقة على أبواب المحلات

المواطن – الرياض

يوماً بعد يوم يبتكر اللصوصُ أساليب وطُرقاً جديدة لخداع ضحاياهم والإيقاع بهم، مستغلين انشغالهم خاصة عند مداخل المحال التجارية.

وقد أظهر فيديو متداول حيلة مجموعة من اللصوص حيث يتجمعون عند أبواب المحال ويقوم بعضهم بإلهاء الضحية، فيما يقوم اللص بوضع يده في جيبه مستغلاً انشغاله مع الآخرين.

ويوضح الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة انتظار أحد اللصوص قرب الباب ليخرج قبل الضحية حتى يعرقله، فيما يقوم اللص الآخر بدفعه من الخلف محاولاً الخروج مسرعاً بعد أن يستولي على أمواله.

وقد لاقى الفيديو استهجان المغردين، داعين إلى تشديد إجراءات الرقابة والاستعانة ببوابات حديثة عند دخول المحال التجارية.