بالفيديو.. رئيس الأهلي ينفي الاستقالة ويعلن رحيل هذا اللاعب!

المواطن ـ محمد سلام

نفى رئيس النادي الأهلي “أحمد المرزوقي” صحة ما تردّد في الساعات الماضية حول تقديمه استقالته من منصبه، كاشفًا عن أنه تم توقيع مخالصة مالية مع المحترف “لويز كارلوس”.

تصريحات المرزوقي جاءت من خلال إذاعة “ميكس إف إم”، حيث قال: “غير صحيح خبر استقالتي من النادي الأهلي، وأنا مستمر في دعم الكيان للأخير، أستغرب توقيت نشر مثل هذه الشائعات وتأثيرها السلبي على النادي”، وتابع: “الإدارة مستمرة، وتعمل ليل نهار من أجل إسعاد جماهير الملكي”.

وحول ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أوضح: “تمّت المخالصة مع لويز كارلوس رسميًا، وغالبًا اللاعب الأجنبي القادم سيكون بديلًا للّاعب كارلوس”.

وأضاف: “صاحب القرار الأول والأخير هو مدرّب الفريق جروس، وعلاقتنا معه سمن على عسل.. انتهينا من صفقة اللاعب المحلي سعيد المولد، والأهلي لن يتردّد باستقطاب أي لاعب يخدم الفريق”.