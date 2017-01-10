بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر

المواطن – نت

قام رجل في منتصف العمر يرتدي قبعة سعفية شمسية وقميصاً أزرق وسروالاً أزرق إلى الركبة، بالسطو على متجر، وذلك باستخدام يده كما لو أنها بندقية أو مسدس وهمي.

وقد سرق المشتبه به، الذي لا يزال اسمه غير معروف، مبلغ 300 دولار أمريكي من المتجر في 16 نوفمبر الماضي.

وأفرجت الشرطة مؤخراً عن الفيديو الذي صوّر بواسطة كاميرات المحل، بهدف المساعدة في التعرف على اللص.

ويظهر الرجل وهو يقف في الصف لدفع ثمن قارورة ماء، ويده داخل جيبه في انتظار فراغ الزبون الذي أمامه.

ومن ثم يميل نحو اثنين من الموظفين مشيراً إلى حصالة الأموال بالمحل ويخبرهما بأن يخرجا المال ويضعاه أمامه فوراً.

ويبدأ بعدها التهديد بالأسلوب المزيف، مخفياً مسدسه الوهمي وراء طرف قميصه وينجح في ذلك ويلوذ بالفرار بعد سرقة الأموال من المتجر.