بالفيديو.. روما يسقط أمام سامبدوريا في مباراة مثيرة

المواطن ـ وكالات



حقّق فريق سامبدوريا فوزًا ثمينًا على ضيفه روما، بـ 3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويجي فيراريس لحساب الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الإيطالي.

وتقدّم الظهير الأيمن البرازيلي برونو بيريز للفريق الضيف في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، لكن في الدقيقة 21، استطاع سامبدوريا أن يعدل النتيجة عبر دينيس برايت.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 66، تمكّن المهاجم البوسني إيدين دجيكو من إحراز الهدف الثاني لروما ليتقدّم الجيالروسي في النتيجة من جديد.

ولكن أصحاب الأرض استطاعوا خطف الفوز والـ 3 نقاط في دقيقتين عبر كلٍ من باتريك ستشيك، ولويس مورييل في الدقيقتين 71، و73 على التوالي.

وبهذا الفوز، يرفع سامبدوريا رصيده من النقاط إلى 27 نقطة ليأتي في المركز الـ 12، في حين تجمّد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الثاني.