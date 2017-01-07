بالفيديو.. ريال مدريد يُحقق الأرقام الرائعة بعد خماسية غرناطة

المواطن ـ نت



عادل ريال مدريد رقم غريمه برشلونة القياسي من ناحية سلسلة المباريات بدون هزيمة لأندية الدوري الإسباني، وذلك بعد اكتساحه لغرناطة بـ 5 أهداف دون رد في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وصل ريال مدريد إلى المباراة رقم 39 له على التوالي بدون هزيمة في مختلف البطولات التي تقسم على موسمين: 15\2016 ثم 16\2017 ، ليعادل بالتالي رقم برشلونة القياسي الذي حقّقه الموسم الماضي.

فيما يعتبر هذا الرقم القياسي الثاني الذي يعادله ريال مدريد لغريمه برشلونة، حيث سبق أن عادل سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري الإسباني بواقع 16 انتصارًا في أول 4 جولات من الموسم، حيث يُضاف لها آخر 12 جولة من الموسم الماضي.

كما استطاع ريال مدريد أن يتجنّب الهزائم في آخر 28 مباراة من الدوري الإسباني على مدار موسمين، محققًا 24 انتصارًا و4 تعادلات، علمًا بأن هذه المباراة رقم 22 له على التوالي في الموسم الحالي بدون هزيمة في مختلف البطولات.