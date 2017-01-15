بالفيديو.. زلاتان ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام ليفربول

المواطن ـ وكالات

أحرز النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، هدفًا في الدقائق الأخيرة لينقذ فريقه، مانشستر يونايتد، من تلقّي خسارته الـ 4 هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، ويقوده للتعادل، 1-1، مع ضيفه ليفربول، في الجولة 21 للمسابقة، اليوم، الأحد.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي فاز في مبارياته الـ 9 الأخيرة بمختلف المسابقات، إلى 40 نقطة في المركز الـ 6، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول.

وفرط ليفربول، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار في العام الجديد، في تقدّمه بهدفٍ عبر نجمه جيمس ميلنر من ركلة جزاء تسبّب فيها بول بوغبا في الدقيقة 27، وذلك بعدما تلقّى هدفًا عن طريق إبراهيموفيتش سجّله بضربة رأس قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 6 دقائق.