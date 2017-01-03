بالفيديو.. سطو على شركة بالرياض وسرقة نصف مليون ريال

المواطن – الرياض

كشفت كاميرات المراقبة التابعة لإحدى المؤسسات التجارية، قيام 4 لصوص بالسطو على مكتب المؤسسة فجر أمس (الاثنين)، بشرق الرياض، بعد أن تم كسر الباب الحديدي الأمامي، ومكتب المدير، وسرقة نصف مليون ريال.

وأوضحت كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة وبالمبنى، أن عملية السرقة استغرقت وقتاً قصيراً، وتم خلالها سرقة مبالغ تتجاوز نصف المليون ريال.

وكشف المقطع المصور أن 4 لصوص ملثمين عدا واحداً، سطوا على مقر المؤسسة، بشارع الحسن بن علي شرق الرياض، في عملية استغرقت 5 دقائق تقريبًا، طبقًا لما سجلته الكاميرات.

