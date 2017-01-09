بالفيديو.. سكان حي الياسمين يكشفون تفاصيل لحظات الرعب وقتل الدواعش

بالفيديو.. سكان حي الياسمين يكشفون تفاصيل لحظات الرعب وقتل الدواعش

2017/01/09
الساعة 5:08 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حي الياسمين


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