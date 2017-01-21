بالفيديو.. صيحة طفل صغير تفضح غايات الإرهابيين في #جدة

المواطن – محمد صيام

تداول ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير أحد الإرهابيين حزاماً ناسفاً في نفسه أثناء مداهمة قوات الأمن لاستراحة في حي الحرازات بمحافظة جدة.

وتفاعل الناشطون، مع الفيديو الذي يوثق صراخ طفل صغير بعد سماعه التفجير، مؤكدين أن الإرهابيين ديدنهم الإجرام وترويع الآمنين، وأنه لا شغل لهم إلا زعزعة أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين.

وأبدى المغردون، استغرابهم الشديد من الجهل الكبير الذي أوقع فيه المتطرفون أنفسهم؛ متسائلين عن الأسباب التي تدفعهم إلى ترويع الأطفال والآمنين بعملياتهم ومخططاتهم الإجرامية.