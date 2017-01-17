بالفيديو.. ضابط يقتل زميله والشرطة تحمي الفاعل!

المواطن - وكالات

كشفت كاميرات المراقبة عن جريمة قتل متعمّدة شهدتها مقاطعة كاتل هونج، في جنوب إفريقيا، راح ضحيتها ضابط الشرطة “تشيبو تلادي”، وهو برتبة رائد، حيث لقي مصرعه برصاصةٍ في رأسه أطلقها عليه زميله.

وحاولت شرطة المقاطعة التغطية على القاتل لأسباب مجهولة، وأعلنت أن القتيل لقي مصرعه في أثناء التصدّي، مع زملائه، لعملية سطو مسلّح قامت بها إحدى العصابات الإجرامية على محطةٍ للوقود.

وفضح تفريغ كاميرا المراقبة في محطة الوقود الأكاذيب، حيث بيّن أن الضابط القتيل لقي مصرعه برصاصةٍ أطلقها عليه أحد زملائه من الخلف، في شكلٍ يبدو أنه متعمّد وليس على سبيل الخطأ، لأنه كان يقف على مسافةٍ قريبة.