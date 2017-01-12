بالفيديو.. عراك ولكمات داخل البرلمان التركي

المواطن – نت

اندلع اشتباك وعراك بالأيدي واللكمات بين النواب الأتراك في البرلمان خلال عملية التصويت على المادة الثالثة من مقترح التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعقب إجابة وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، على أسئلة النواب، توجه الأخيرون إلى عملية التصويت التي تجري بشكل سري.

وخلال عملية التصويت، وقف نواب العدالة والتنمية أمام حجرة التصويت، لمنع نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض من التصوير بهواتفهم المحمولة أثناء التصويت.

واندلع نقاش حاد بين نواب الحزبين، تحول لاحقاً إلى عراك، بلغ حد توجيه النواب اللكمات لبعضهم البعض.

وانتهت عملية التصويت على المادة الثالثة، التي تتضمن خفض سن الترشح للانتخابات العامة إلى 18 عاماً، بموافقة 341 مقابل 139 صوتاً.

