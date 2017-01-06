بالفيديو.. عسكري سعودي يصاب بطلقتين في البطن ويعود للحد الجنوبي

المواطن – الرياض

لم تمنعه الإصابة بطلقتين في البطن من العودة إلى الحد الجنوبي للوقوف إلى جانب زملائه للدفاع عن الحق وحماية الدين والوطن.

خلال 6 أشهر، تعرّض الرقيب ماهر الزهراني لإصابتين، الأولى هي الأخطر في البطن، والثانية في الرأس أفقدته جزءًا من سمعه، ومع ذلك، واصل العمل بكل همة وعزيمة مع زملائه المرابطين.

وقال الرقيب الزهراني، في تصريحاتٍ لقناة “الإخبارية”، إنه أصيب في البطن في أثناء اقتحامه أحد المواقع العسكرية للقوات الحوثية، حيث وجّه له قنّاص طلقتين في البطن كادتا تنهي حياته لولا أن تداركته العناية الإلهية.

كما أشار الزهراني إلى أنه بالرغم من الإصابة، إلّا أنه استمر في القتال إلى أن تمكّن مع زملائه من تطهير الموقع، وتمّت مطاردة العدو.

وأضاف الزهراني أنه بالرغم من شعوره بالألم، لكنه واصل القتال، ولم يتخلّ عن زملائه حتى تم تحقيق الهدف من العملية العسكرية.

