بالفيديو.. عوض خميس يوضح موقفه من التجديد مع النصر !

المواطن ـ محمد سلام

تداولت الجماهير النصراوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه لاعب الفريق عوض خميس برفقة أحد المشجعين، حيث سأله عن موقفه من تجديد عقده مع العالمي.

وأكد عوض أن الأمور تبشر بالخير في مفاوضاته مع الإدارة النصراوية، وأنه يتمنى الاستمرار لاعبا في صفوف العالمي، وقال اللاعب: “الأمور تبشر بالخير وبإذن الله باقي مع النصر”.

هذا وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن المفاوضات التي جرت بين إدارة النصر ولاعب الوسط عوض خميس لا تسير بنجاح حتى الآن، وأوضحت أن اللاعب اشترط تواجد وكيل أعماله غرم العمري على طاولة المفاوضات المفاوضات مع إصراره بالحصول على مبلغ ستة ملايين ريال دفعة واحدة.