بالفيديو.. فالنسيا يسقط أمام سيلتا فيجو بالأربعة

المواطن ـ نت



تعرض فريق فالنسيا لخسارة كبيرة على أرضه وبين جماهيره في ملعب الميستايا أمام سيلتا فيجو بنتيجة (4-1) في ذهاب دور الـ 16، فيما وضع إيبار هو الآخر قدمًا في ربع النهائي بعد عودته بنتيجة الفوز (3-0) من ملعب أوساسونا.

وبدأ سيلتا فيجو المباراة بالشكل الأمثل، حيث نجح سريعًا هداف الفريق ياجو أسباس في افتتاح النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، ليضاعف ثيو بونغوندا النتيجة مع حلول الدقيقة 14، فيما تكفل دانييل واس بإكمال الثلاثية أربع دقائق بعد الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول على ذلك.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فالنسيا العودة إلى المباراة، حيث نجح فعلًا في تقليص النتيجة عبر هدف دانيال باريخو من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يعود جون جيديتى لإكمال رباعية الضيوف في الدقيقة 76 معلنًا عن وضع قدم سيلتا فيجو الأولى في الدور المقبل.

وفي المباراة الأخرى التي أجريت في نفس التوقيت عاد إيبار بانتصار عريض من ملعب أل سادار بعد التفوق على مضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة بتوقيع كل من ميسا، وبيبي وغونزاليز .