بالفيديو.. فوز قاتل يحقّقه ميلان على حساب كالياري في الدوري الإيطالي

المواطن ـ نت

حقّق ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه كالياري، بهدفٍ نظيف، في اللقاء الذي أقيم اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو ضمن الأسبوع الـ 19 من الدوري الإيطالي.

كان ميلان الأفضل خلال مجريات المباراة مع نديّة قوية من قبل كالياري، وذلك قبل أن يسجّل المهاجم الكولومبي “كارلوس باكا” هدف الانتصار للروسونيري في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى النقطة 36 في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد كالياري عند النقطة 23 في المركز الـ 14.

ويمتلك ميلان مباراة مؤجلة أمام كروتوني بسبب خوضه مباراة كأس السوبر التي توّج بها أمام يوفنتوس الشهر المنصرم.