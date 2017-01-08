بالفيديو.. قائد قوة طوارئ عسير: دماؤنا أقل ما نقدمه لـ #المرابطين

المواطن – سعيد مشهور – أبها

أكد قائد قوة الطوارئ في منطقة عسير العقيد ركن عبدالرحمن سعيد القحطاني، أن التبرع بالدم هو أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين في الحد الجنوبي، مشيراً إلى أن حملة “دماؤنا” التي انطلقت اليوم في عسير لاقت إقبالاً كثيفاً من المتبرعين.

وأضاف القحطاني، في تصريحات خاصة لصحيفة “المواطن“، أن قيادة قوات الطوارئ الخاصة ممثلة في قائد القوات قد وجهت بإطلاق هذه الحملة من منطلق الدعم والمساندة للمرابطين.

وقال: إن أقل ما يقدمه منسوبو قوات الطوارئ في عسير لأبطال الحد الجنوبي هو التبرع بالدم، ومفاد الرسالة دماؤنا فداء للوطن ونحن معكم”.

وكانت حملة “دماؤنا فداء للوطن” قد انطلقت اليوم في مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، بالتنسيق مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن في منطقة عسير، وبمشاركة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة عسير، ومشاركة شركة النهدي في المنطقة الجنوبية.

وكان قائد قوة الطوارئ في منطقة عسير العقيد ركن عبدالرحمن سعيد القحطاني في طليعة المتبرعين لجنود الحد الجنوبي.