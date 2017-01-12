بالفيديو .. كاميرا المراقبة ترصد عملية سرقة جامع الغنام في #الرياض

المواطن – الرياض

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة أحد الأشخاص للجهاز المُشغل لسماعات جامع الغنام بحي العزيزية في الرياض.

ويوضح الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة أن عملية السرقة تمت يوم 10 يناير الجاري في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

ويُظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يتجول حول المسجد ليتأكد من عدم وجود أشخاص في محيطه، ثم يدخل إلى المسجد ويخرج مسرعاً وفي يده الجهاز.

وطالب المغردن بسرعة القبض على هذا الشاب، مؤكدين استهجانهم لهذه الجريمة الشنعاء.

وعبر المغردون عن دهشتهم من استجراء هذا اللص على بيت من بيوت الله وسرقة محتوياته.