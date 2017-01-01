بالفيديو.. كيف تم اختطاف القاضي #محمد_الجيراني؟

المواطن – الرياض

بدأت خيوط قضية اختطاف القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، محمد الجيراني، تتّضح قليلًا مع إعلان وزارة الداخلية القبض على عددٍ من المتورّطين في العملية.

تعود بداية القضية إلى صباح يوم الثلاثاء، الموافق 14 / 3 / 1438هـ، حيث تم اختطاف القاضي من أمام منزله ببلدة تاروت، التابعة لمحافظة القطيف، بالمنطقة الشرقية.

ورجّحت وزارة الداخلية أن تكون عملية الاختطاف لها علاقة بمواقف الشيخ محمد الجيراني، حيث يعتبر من الشخصيات الفعّالة في المجتمع القطيفي، كما أن له الكثير من المواقف والسلوكيات الحازمة.

