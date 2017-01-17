بالفيديو.. كيف توصل الأمن التركي لمخبأ منفذ هجوم إسطنبول؟

المواطن – نت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصاً يقف بجانب الطريق في إسطنبول، وجملة لفتاة صورت المقطع قالت خلالها: “الله ياخدني إذا ما هاد هو” تقصد منفذ هجوم رأس السنة بإسطنبول.

ويُعتقد أن هذا الفيديو هو واحد من الخيوط التي تبعها رجال الأمن التركي للوصول إلى منفذ الهجوم، ويبدو واضحاً أن الفتاة التقطت هاتفها بسرعة وقامت بتصوير الشخص الذي كانت متأكدة أنه هو منفذ الهجوم.

واستطاعت قوى الأمن التركي إيجاد منفذ الهجوم أمس ليلاً، وأكد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم، اليوم الثلاثاء، اعتقال منفذ الهجوم.

من جانبه، أعلن والي إسطنبول، فاسين شاهين، القبض على منفذ هجوم مطعم رينا، وهو أوزبكي واسمه عبدالقادر ماشاريبوف، وقال إنه تلقى علومه في أفغانستان، وكان بحوزته أسلحة وأموال ووثائق مزورة واعترف بجريمته.