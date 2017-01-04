بالفيديو.. لاعب هلالي سابق: الله لا يبيض وجه المريسل

المواطن – حسان الصالحي

يبدو أنّ التعصُّب الرياضي لا حدود له، وذلك بعد ظهور لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، مرشد العتيبي عبر قناة 24 الرياضية وتحديدًا في برنامج حصاد الرياضي، أثناء مداخلة هاتفية قام من خلالها بشتم الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل بقوله: ”الله لا يبيض وجْهَه“.

”المريسل“ أوضح أنّ مرشد العتيبي قبل أنْ يكون رياضيًّا كان بالأصل وكيلًا للمدرسة عندما كان طالبًا حينها، وفور تداخل ”العتيبي“ شَكَرَ كل من سأل عنه وكل من أعانه من اللاعبين وقّدّم له دروعًا تذكارية، إلاّ أنّ المفاجأة كانت مدوية عندما طلب مقدّم البرنامج منه أنْ يتداخل مع ”المريسل“ كون الأخير كان طالبًا بالمدرسة التي كان ”العتيبي“ وكيلاً بها حين قال :”المريسل النصراوي الله لا يبيض وجْهَه ولا تطريه لي “.

واعتبر ”المريسل“ أنّ شتم ”مرشد العتيبي“ له ليس لأنه كان قد أخطأ في حقه، بل هي لميول ولرفضه سياسته الإعلامية، قائلاً: ”الله يسامحه و يحلله و يبيحه دنيا و آخره“.

