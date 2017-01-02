بالفيديو.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند

المواطن ـ نت



تمكن فريق سندرلاند من تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل مع ليفربول بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف في الدقيقة التاسعة عشر عن طريق المهاجم الإنجليزي دانيل ستوريدج الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها برأسه في مرمى سندرلاند.

لم تمر سوى ست دقائق حتى عاد فريق سندرلاند في النتيجة بعدما حصل على ركلة جزاء نفذها نجمه جيرمين ديفو بقوة في مرمى سيمون مينوليت.

في الدقيقة 72 استطاع السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف التقدم للريدز، حيث استغل خطأً في التمركز من لاعبي سندرلاند ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

ظن الجميع أن المباراة تقترب من النهاية لكن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء بعدما لمس ماني الكرة بيديه ليعود ديفو ويحرز الهدف الثاني له ولفريقه.

بهذه النتيجة رفع الليفر رصيده من النقاط إلى 42 في المركز الثاني في حين جاء سندلارند في المركز 18 برصيد 15 نقطة.